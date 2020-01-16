İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi
Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Listede birçok ünlü firmanın hileleri dikkat çekti. Özellikle et ürünlerinde sahtekarlıktan öte domuz eti kullananlar tespit edildi. Et ürünlerinde hile yapan firmalardan biri de Mecidiyeköy'ün göbeğinde yıllardır kebap ve lahmacun hizmeti sunan Buket Lahmacun oldu. İstanbul'un ünlü lahmacuncuları arasında gösterilen Buket Lahmacun'un listede olduğunu görenler büyük tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde yer alan Buket Lahmacun ile ilgili yapılan tespitte 'Kanatlı Eti' tespiti yapıldı. Firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Sizler için birçok firmanın yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesini derledik. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi....
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