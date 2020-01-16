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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Listede birçok ünlü firmanın hileleri dikkat çekti. Özellikle et ürünlerinde sahtekarlıktan öte domuz eti kullananlar tespit edildi. Et ürünlerinde hile yapan firmalardan biri de Mecidiyeköy'ün göbeğinde yıllardır kebap ve lahmacun hizmeti sunan Buket Lahmacun oldu. İstanbul'un ünlü lahmacuncuları arasında gösterilen Buket Lahmacun'un listede olduğunu görenler büyük tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde yer alan Buket Lahmacun ile ilgili yapılan tespitte 'Kanatlı Eti' tespiti yapıldı. Firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Sizler için birçok firmanın yer aldığı Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesini derledik. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi....

Giriş Tarihi: 16.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 12:20
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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı. Sahte ürün satan veya ürünlere farklı ve sağlıksız malzemeler karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu. Vatandaşlar da bu sağlıksız ürünleri yememek için Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini araştırıyor. Özellikle domuz eti kullanan firmalar ve et konusunda hile yapan firmalar yoğun şekilde aranıyor. O firmalar arasında Mecidiyeköy'deki ünlü lahmacuncu da yer alıyor. On binlerce kişinin uğrak yri olan Buket Lahmacun hileli et kullanımı nedeniyle ceza alan firmalardan biri. Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde yer alan Buket Lahmacun'a büyük tepki var. Firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Firma ile ilgili yapılan tespitte kanatlı eti kullanımı notu düşüldü. Buket Lahmacun'un dışında da birçok ünlü firma listede yer alıyor. İşte Tarım Bakanlığı hileli ürünler tam listesi!

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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Duyuruda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün listesi yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, şekerli mamuller, meyve ve sebze işleme ürünleri, kuru yemiş ve çerezler ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

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İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı görüldü.