İstanbul'daki ünlü lahmacuncu da listede! Görenler şoke oldu! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 taklit ve tağşiş listesi

2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi yayınlandı. Sahte ürün satan veya ürünlere farklı ve sağlıksız malzemeler karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu. Vatandaşlar da bu sağlıksız ürünleri yememek için Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini araştırıyor. Özellikle domuz eti kullanan firmalar ve et konusunda hile yapan firmalar yoğun şekilde aranıyor. O firmalar arasında Mecidiyeköy'deki ünlü lahmacuncu da yer alıyor. On binlerce kişinin uğrak yri olan Buket Lahmacun hileli et kullanımı nedeniyle ceza alan firmalardan biri. Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde yer alan Buket Lahmacun'a büyük tepki var. Firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Firma ile ilgili yapılan tespitte kanatlı eti kullanımı notu düşüldü. Buket Lahmacun'un dışında da birçok ünlü firma listede yer alıyor. İşte Tarım Bakanlığı hileli ürünler tam listesi!