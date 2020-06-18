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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında yaşanan kavuşma duygusal anlar yaşattı. 20 yıl önce yeni doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla evlatlık verdiğini açıklayan baba Apil Yılmaz, Özlem adında olan kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında kızına çağrı yapan Yılmaz'ın kızı bir saat sonra bulundu. Baba kızın canlı yayındaki telefon konuşması herkese duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 14:05
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Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

51 yaşındaki Apil Aşır bir haftalıkken evlatlık verdiği kızı Özlem'in bulunası için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Canlı yayına katılan Apil Aşır, 2000 yılında doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla Adana Seyhan Yeşilevler semtinde yaşayan Fatma- Reşat çiftine evlatlık verdiğini söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Adana Seyhan'da bir haftalık iken Dürdane Aşır'den olan çocuğunu evlatlık verildiğini, bebeğin isminin değiştirilip Özlem olduğu belirtildi.

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Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Apil Aşır'ın canlı yayında yaptığı çağrı bir saat sonra karşılık buldu. Bir saat sonra bulunan Özlem, canlı yayına bağlanarak babasıyla özlem giderdi.

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Müge Anlı canlı yayınında duygulandıran kavuşma! 20 yıllık hasret bitti

Baba kızın telefon konuşması izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Genç kız gireceği üniversite sınavı sonrasında biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmayı düşündüğünü söyledi.