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Haberler Galeri Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Karaman'da saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi Adliye Kavşağı'nda 25 yaşında kamyonet sürücüsü Caner D., yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 14:00
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Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki 51 EA 835 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu.

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Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı.

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Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı.

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Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı.

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Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Adlide görevli polisler, saldırganlara müdahale edip Caner D.'yi kurtardı.