Karaman’da ışıklarda korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Karaman'da saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Atatürk Caddesi Adliye Kavşağı'nda 25 yaşında kamyonet sürücüsü Caner D., yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.