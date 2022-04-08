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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü. Günler sonra kızları Sibel Kızılaraslan'a canlı yayında kavuşan anne baba, "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdal'ı sevdiğini ifade etti. Ailesinin yalvarışlarına aldırış etmeye Sibel' babası Ersin Kızılarslan tokat attı. Acılı baba attığı tokadın ardından bayıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 13:09
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Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. Evli ve 3 çocuklu komşularıyla kaçan kızı Sibel Kızılarslan'a kavuşan baba, önce tokat attı sonra bayıldı. İşte yaşananlar…

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Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oturan Kızılarslan ailesi, kızları Sibel Kızılarslan'ın evli ve 3 çocuklu komşuları tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Stüdyoda gözyaşları döken anne baba Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, kızlarının defalarca kez şiddet gördüğünü, elindeki paranın alındığını söyledi.

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Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

Evli ve 3 çocuk babası adamla kaçtığı öğrenilen Sibel Kızılarslan Müge Anlı stüdyosunda anne ve babasına kavuştu.

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Müge Anlı canlı yayında ortalık karıştı! Evli ve 3 çocuklu komşusuyla kaçan kızına tokat attı sonra bayıldı

20 yaşındaki Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşu Serdal Gezgin, konuşmaları ile herkesi çileden çıkarttı.