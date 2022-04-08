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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

"Midyeci Ahmet" ismiyle popülerlik kazanan Ahmet Çiçek ile geçen aylarda boşandığı eşi Deniz Çelebi arasındaki kavga devam ederken yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 23 şubeye sahip Midyeci Ahmet'in sahibi Ahmet Çiçek'in, bunun gibi zorlu bir süreci, ünlü markayı başka şahıslara kaptırmamak için de yaşadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:13
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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

Seyyar tezgah ile başladığı midye işini, eski karısının Deniz Çelebi'nin desteği ile kurdukları Beşiktaş'taki şube ile ciddi bir konuma getiren Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' markası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) 20'nin üzerinde başvuru yaptı. 'Midyeci Ahmet' markasını kahveden, tozşekere, makarnadan, yiyeceğe, çikolatan, pastaya değin onlarca ürün için tescil alan Ahmet Çiçek bu süre zarfında, pek çok kişinin marka tescil başvurularına karşı da oldukça tedbirli davrandı.

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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

'MA MEŞHUR MİDYECİ AHMET' REDDEDİLDİ

TPE kayıtlarına göre, 'Midyeci Ahmet' markası için Ahmet Çiçek dışında üç başvuru daha oldu. Ancak bu başvurulardan ikisi reddedildi; biri kabul edildi. Kayıtlara göre Ahmet Akalın 'Ma Meşhur Midyeci Ahmet' markası için 27 Kasım 2020'de Kurum'a başvurdu. Gelen itirazlarla birlikte yapılan inceleme sonrası söz konusu başvuru reddedildi.

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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

'VG MİDYECİ AHMET ABİ' REDDEDİLDİ

Benzer bir başvurunun sahibi bu kez Ankara'da bulunan VG EOS Turizm şirketi oldu. Cemil C. ve Volkan G.'nin ortak olduğu şirket 23 Ocak 2018'de 'VG Midyeci Ahmet Abi' markasının tescili için başvuruda bulundu. Başvuruya gelen itirazları da değerlendiren Kurum, Ekim 2018'de, başvurunun reddedildiğini açıkladı.

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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

SADECE BİR KİŞİ TESCİL ALDI

'Midyeci Ahmet' için yapılan başvurularda olumlu sonuç alan tek kişi ise Ahmet Arslan oldu. İstabul merkezli bir marka patent danışmanlık şirketi aracılığı ile Kurum'un kapısını çalan Arslan "Midyeci Ahmet Usta" markasını tescil ettirmek istedi. Ekim 2017'da yapılan başvuruyu sıkı bir incelemeden geçiren Kurum Mart 2019'da söz konusu markanın tescil edildiğini taraflara bildirdi.

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Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

ŞUBE KAVGASI İLE GÜNDEMDE

Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek, birkaç gündür boşandığı eşi Deniz Çelebi ile yaşadıkları 'mal kavgası'nın ortaya çıkması ile gündemde. Çelebi, Çiçek'in, boşanma protokolüne aykırı hareket ettiğini, kendisine bıraktığı merkez şubenin karşısına yeni bir şube açtığını, tabelasının da indirilmek istendiğini açıkladı.