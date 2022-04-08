08 Nisan 2022, Cuma
Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…
"Midyeci Ahmet" ismiyle popülerlik kazanan Ahmet Çiçek ile geçen aylarda boşandığı eşi Deniz Çelebi arasındaki kavga devam ederken yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 23 şubeye sahip Midyeci Ahmet'in sahibi Ahmet Çiçek'in, bunun gibi zorlu bir süreci, ünlü markayı başka şahıslara kaptırmamak için de yaşadığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:13
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