Midyeci Ahmet’in patent mücadelesi! Sadece eski eşi Deniz Çelebi değil…

Seyyar tezgah ile başladığı midye işini, eski karısının Deniz Çelebi'nin desteği ile kurdukları Beşiktaş'taki şube ile ciddi bir konuma getiren Ahmet Çiçek, 'Midyeci Ahmet' markası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) 20'nin üzerinde başvuru yaptı. 'Midyeci Ahmet' markasını kahveden, tozşekere, makarnadan, yiyeceğe, çikolatan, pastaya değin onlarca ürün için tescil alan Ahmet Çiçek bu süre zarfında, pek çok kişinin marka tescil başvurularına karşı da oldukça tedbirli davrandı.