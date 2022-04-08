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Haberler Galeri 'Tencere alana Bodrum’da arsa' vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

'Tencere alana Bodrum’da arsa' vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

Bursa'da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 senesinde arsa hediyeli tencere alarak geleceğe yönelik yatırım yapmak istedi. Fakat şirkette yetkilerini kötüye kullanan şahıslar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine alınca binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldılar.

İHA
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 13:01
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’Tencere alana Bodrum’da arsa’ vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

Ahu Çelik Tencereleri'nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok'un yaptığı, '161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava' kampanyası 1995 senesinde isminden sık sık söz ettirmişti. 1-2 yılda ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, aldıkları arsalar değerine değer katınca sevindi.

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’Tencere alana Bodrum’da arsa’ vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

BİNLERCE MAĞDUR ÇIKTI

Ancak kendisi işlere yetişemeyince verdiği vekaletler, kampanyanın da Uçarok'un da sonunu getirdi. Vekaleti alan yetkililer bunu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ortaya çıktı.

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’Tencere alana Bodrum’da arsa’ vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

VARINI YOĞUNU KAYBETTİ

Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi.

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’Tencere alana Bodrum’da arsa’ vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 2016 yılında vefat etti. Vefatından evvel yaptığı kampanya ile bu gün yine gündeme geldi. Bursa'da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu da tencere mağdurlarından bir tanesi olarak ortaya çıktı.

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’Tencere alana Bodrum’da arsa’ vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor

"20 YIL OLDU ALAMADIK"

Eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile tencere aldıklarını belirten yaşlı adam, "O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler bitince Aydın'ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya'dan bize arsa verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 2016 yılında Ahmet bey vefat etmiş. Konya'daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş" dedi