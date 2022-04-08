08 Nisan 2022, Cuma
'Tencere alana Bodrum’da arsa' vaadine kandı! 27 yıldır makbuzlarıyla bekliyor
Bursa'da yaşayan Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 senesinde arsa hediyeli tencere alarak geleceğe yönelik yatırım yapmak istedi. Fakat şirkette yetkilerini kötüye kullanan şahıslar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine alınca binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldılar.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 13:01
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