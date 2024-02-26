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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: "Sapıksınız..." 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: "Sapıksınız..." 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız'ın 7 Şubat Çarşamba günü Adana İmamoğlu'nda kaybolduğu ortaya çıktı. Ailesi, genç kızın kayboluşuyla endişe yaşarken, yapılan araştırmalarda Hatice'nin; 50 yaşlarındaki evli ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı söyledi. Müge Anlı ise 26 Şubat tarihli yayınında konuya ilişkin son durumu açıklarken, Anlı, "Bulun artık şu adamı. Dolaştırmayalım ortalık" diyerek tepki gösterdi! Peki, Hatice Nur Yıldız nerede? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:04
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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sapıksınız... 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

7 Şubat Çarşamba günü Adana İmamoğlu'nda kaybolan Hatice Nur Yıldız'ın, 50 yaşında, evli ve 10 çocuk babası olan Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Hatice'nin annesi Ayşe Yıldız, kızını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.Müge Anlı, 26 Şubat tarihli canlı yayınında Ahmet Yıldız ve Hatice Nur Yıldız olayını ele aldı.

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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sapıksınız... 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Yapılan araştırmalar sonucunda Ahmet Yıldız'ın Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kayıtlı olduğu ve 50 yaşında olduğu belirlendi.

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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sapıksınız... 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Şanlıurfa'da yaşayan 50 yaşındaki ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız'ın evinde yapılan aramalara rağmen kendisine ulaşılamadı.

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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sapıksınız... 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

İddialara göre,Hatice Nur Yıldız'ın Şanlıurfa'da olduğu biliniyor.

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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sapıksınız... 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Hatice Nur Yıldız'ı arayan babası Ramazan Bey de stüdyoya katıldı. Anlı, bugünkü yayında ise Ahmet Yıldız'ın Hatice'yi kaçırdığına dair yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.