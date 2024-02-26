Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: "Sapıksınız..." 10 çocuk babası 15 yaşındaki kızı kaçırdı! Hatice Nur Yıldız nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız'ın 7 Şubat Çarşamba günü Adana İmamoğlu'nda kaybolduğu ortaya çıktı. Ailesi, genç kızın kayboluşuyla endişe yaşarken, yapılan araştırmalarda Hatice'nin; 50 yaşlarındaki evli ve 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığı söyledi. Müge Anlı ise 26 Şubat tarihli yayınında konuya ilişkin son durumu açıklarken, Anlı, "Bulun artık şu adamı. Dolaştırmayalım ortalık" diyerek tepki gösterdi! Peki, Hatice Nur Yıldız nerede? İşte tüm detaylar...