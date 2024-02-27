İstanbul'da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

İstanbul'da bulunan bir lise öğretmeninin, sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir kız öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Şüpheli öğretmen hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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