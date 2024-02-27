27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

İstanbul'da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

İstanbul'da bulunan bir lise öğretmeninin, sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir kız öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Şüpheli öğretmen hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:07
  • 1
  • 10
İstanbul’da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

İstanbul Fatih'teki lisenin bazı öğrencilerinin sınav olmaksızın Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 100 puan alması, geçtiğimiz yıl Ocak ayında müfettişlerin incelemesine takıldı.

  • 2
  • 10
İstanbul’da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

Mahmut C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol alması ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığına yönelik ihbarlar üzerine Fatih İlçe Kaymakamlığı, okuldan konu hakkında ön inceleme raporu istedi.

  • 3
  • 10
İstanbul’da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kağıdı olmadığı görüldü.

  • 4
  • 10
İstanbul’da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

ÖĞRENCİSİYLE ARASINA MESAFE KOYMADI

Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince, okula atanan müfettişler söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koymadığı, kız öğrenciyle sarılmış bir şekilde fotoğraf çektirdiğini ve gönül ilişkisi yaşadığını saptadı. Mahmut C. isimli öğretmenin kız öğrenciyle birlikte olduğuna ilişkin dedikoduların okula yayıldığı öğrenildi.

  • 5
  • 10
İstanbul’da iğrenç olay! Lise öğretmeni öğrencileriyle alkol alıp gönül ilişkisi yaşadı

KIZ ÖĞRENCİSİNE KONUM ATIP EVİNE ÇAĞIRDI

Müfettişlerin raporunda Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, kız öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı.