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'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programları deşifre edildi
Son dakika haberine göre "Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne geçtiğimiz günlerde Kafes-44 operasyonu gerçekleştirildi. Çetinkaya'nın örgütüne yönelik soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, bazı şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu elde edilen görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre zanlılar arasında örgütsel birliktelik tespit edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:40Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:40