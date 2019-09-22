Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

Müge Anlı ATV ekranlarındaki Güven Bana yarışmasıyla yine gündem oldu. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasındaki bir sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Güven Bana'nın 21 Eylül'de yayınlanan yeni bölümünde "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Müge Anlı'nın sorusu sonrasında yarışmacıların "İstanbul" şıkkı üzerinde durması ise sosyal medyada ti'ye alındı. ATV'nin sevilen suncusu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 21 Eylül'deki soru ve cevapları sizlerle.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





