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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

Müge Anlı ATV ekranlarındaki Güven Bana yarışmasıyla yine gündem oldu. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasındaki bir sorusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Güven Bana'nın 21 Eylül'de yayınlanan yeni bölümünde "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu yarışmacıları zorladı. Müge Anlı'nın sorusu sonrasında yarışmacıların "İstanbul" şıkkı üzerinde durması ise sosyal medyada ti'ye alındı. ATV'nin sevilen suncusu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 21 Eylül'deki soru ve cevapları sizlerle.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 12:19
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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

ATV ekranlarının gözde yarışma programı Güven Bana bir kez daha sorularıyla dikkat çekti. Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasındaki "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu vee yarışmacıların "İstanbul" şıkkı üzerinde durması sosyal medyayı salladı. İşte ATV'nin sevilen suncusu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın 21 Eylül'deki soru ve cevapları...

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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışması 'Güven Bana'nın yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi.

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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Güven Bana'nın 21 Eylül'de yayınlanan yeni bölümüne, "Dört farklı coğrafi bölgede bulunan tek Türkiye ili hangisidir?" sorusu damga vurdu.

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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

Yarışmacıların soruyu düşünürken İstanbul seçeneğini düşünmeleri sosyal medyada alaya konusu oldu. İşte 21 Eylül 2019 Güven Bana soru ve cevapları...

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Müge Anlı bu soruyla Güven Bana'ya damga vurdu! Türkiye'de öyle bir il var ki 4 bölgede bulunuyor

İşte 21 Eylül 2019 Güven Bana soru ve cevapları...