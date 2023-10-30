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Haberler Galeri Komando dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

Komando dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

Adana'da 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla öldüren emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci tutuklandı. Kamuflaj kıyafetleri giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando şarkıyla sosyal medyada "Komando Dede" olarak tanınan İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusunda "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 13:12
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Komando Dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

Olay, 26 Ekim'de Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerindekindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

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Komando Dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

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Komando Dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

CİNAYETİ MUHTARA SÖYLEDİ

İbrahim Cebeci, evin ardiyesinden aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Ayşe Cebeci, kanlar içinde yere yığıldı.

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Komando Dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Ayşe Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Komando Dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

TALİHSİZ KADIN ZOR YÜRÜYORDU
Emniyete götürülen şüpheli İbrahim Cebeci, ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi.