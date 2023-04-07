Müezzine öldüresiye dayak! Vicdanları sızlatan görüntüler

DERNEK YÖNETİCİSİNİN OĞLU DARP ETMİŞ

Emniyete götürülen iki şahıs olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Olayın ise cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur'an Kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.'nin Çil'i darp ettiği ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.



