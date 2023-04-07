Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Kaya kopmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söylediği Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada yaşandı. Bu bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu.