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Haberler Galeri Afyonkarahisar'da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı'nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Afyonkarahisar'da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı'nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğu belirtilen Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada, dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerine yuvarlandı. Kayalar tarım arazilerine kadar ilerlerken, bölge halkı evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:22
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Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Afyonkarahisar'da 3 Şubat 2002'de meydana gelen 6.0 ile 6.3 büyüklüğündeki depremler Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde yıkıma neden oldu. Depremde 42 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar aldı.

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Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Kayıtlara 'Çay depremleri' olarak geçen felaketin ardından Bolvadin ilçesinde yarıklar oluştu, yüzey deformasyonları görüldü. İlçeye bağlı Dipevler köyü bölgesinde, bunlara ek olarak yerleşim alanları ile evlerde çatlaklar oluştu. Dipevler'deki birçok evin duvarında, kolonlarında ve zemininde derin çatlaklar ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlikleri iyice artan köy sakinlerini bu kez de yerleşim yerlerine doğru yuvarlanan kayalar korkuttu.

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Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

BOLVADİN FAYI'NIN BAŞLADIĞI NOKTA

1 Nisan günü dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Metrelerce ilerleyen dev kayalar vatandaşların arazilerine kadar gelirken, bölge yaşayanları kayaların evlerine zarar vereceği endişesi yaşamaya başladı.

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Afyonkarahisar’da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı’nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...

Kaya kopmaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu söylediği Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada yaşandı. Bu bölgedeki kaya kopmaları sonrası bazı kayalarda da yarıklar oluştu.