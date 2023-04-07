HaberlerGaleriAfyonkarahisar'da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı'nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...
Afyonkarahisar'da korkutan görüntü! Bolvadin Fayı'nın başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor | 6.5 büyüklüğüne kadar deprem potansiyeli...
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 6.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli olduğu belirtilen Bolvadin Fayı'nın başladığı noktada, dağdan kopan kayalar yerleşim yerlerine yuvarlandı. Kayalar tarım arazilerine kadar ilerlerken, bölge halkı evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:22Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:22