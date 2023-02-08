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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da deprem sonrası enkaz altından kurtarılan ve kaybolan 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'dan sevindiren haber geldi.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 07:13
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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

ENKAZDAN ÇIKARILIP SİVİL BİR ARACA TESLİM EDİLDİ

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarılmıştı.

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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti.

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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

BİR DAHA HABER ALAMAMIŞLARDI

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık.

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Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu

Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi.