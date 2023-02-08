HaberlerGaleriMucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu
Mucize bebek Süleyman Alpaslan’dan sevindiren haber! Enkaz altından kurtarıldıktan sonra kaybolmuştu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da deprem sonrası enkaz altından kurtarılan ve kaybolan 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'dan sevindiren haber geldi.