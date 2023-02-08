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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü illerden umutlandıran haberler de geliyor. Kahramanmaraş'ta ekipler enkaz altındaki sesini duydukları depremzedeyi 52. saatte kurtardı.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:36
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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Zamana karşı yarışın sürdüğü illerden umutlandıran haberler de geliyor. Kahramanmaraş'ta ekipler enkaz altındaki sesini duydukları depremzedeyi 52. saatte kurtardı.

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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

ŞANLIURFA'DA 1 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENKAZDAN 53 SAAT SONRA KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

51 SAAT SONRA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SAĞ KURTARILDI

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

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Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı.