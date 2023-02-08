08 Şubat 2023, Çarşamba
Enkaz başında umutlu bekleyiş! Kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü illerden umutlandıran haberler de geliyor. Kahramanmaraş'ta ekipler enkaz altındaki sesini duydukları depremzedeyi 52. saatte kurtardı.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:36
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