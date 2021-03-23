MSÜ sınav yerleri için heyecan dorukta! 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ 2021 sınav takvimi için geri sayım başladı. 2021 yılına ilişkin MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri günü bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınava nerece gireceklerini merak ediyor. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek yerler de belli olacak. Peki, 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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