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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MSÜ sınav yerleri için heyecan dorukta! 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri için heyecan dorukta! 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2021 sınav takvimi için geri sayım başladı. 2021 yılına ilişkin MSÜ sınavına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri günü bekliyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bir yandan da sınava nerece gireceklerini merak ediyor. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek yerler de belli olacak. Peki, 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 09:36
MSÜ ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklar sürüyor. Sınava katılacak olan adaylar şimdiden sınav giriş belgelerini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 MSÜ sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 MSÜ sınav giriş yerlerinin 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.