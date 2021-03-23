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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı Haftanın ikinci iş gününde Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü. Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 09:43
Sabah işe gitmeye çalışan İstanbullular toplu ulaşımın özellikle de metrobüs ve tramvayın çok yoğun olduğunu belirtiyor.
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Nuray Mamak, metrobüs kullandığını belirterek, "Çok kalabalık, Avcılar merkezde yok böyle bir kalabalık" dedi.
Bir başka kadın yolcu ise, "Metrobüsle geldim, çok kalabalık" şeklinde konuştu. Beyazıt'a işine giden Mutlu Koçak, "Yağmurun çok etkisi var, toplu taşımalar da yine çok kalabalık.
Bayağı yoğunluk var. Tramvay daha yoğun oluyor, hastalık biter diyorlar ama bu şekilde hastalığın falan biteceği yok" diye konuştu.