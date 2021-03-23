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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı

Haftanın ikinci iş gününde Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Yağışlı havada toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 09:43
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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı

Sabah işe gitmeye çalışan İstanbullular toplu ulaşımın özellikle de metrobüs ve tramvayın çok yoğun olduğunu belirtiyor.

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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı

Nuray Mamak, metrobüs kullandığını belirterek, "Çok kalabalık, Avcılar merkezde yok böyle bir kalabalık" dedi.

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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı

Bir başka kadın yolcu ise, "Metrobüsle geldim, çok kalabalık" şeklinde konuştu. Beyazıt'a işine giden Mutlu Koçak, "Yağmurun çok etkisi var, toplu taşımalar da yine çok kalabalık.

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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı

Bayağı yoğunluk var. Tramvay daha yoğun oluyor, hastalık biter diyorlar ama bu şekilde hastalığın falan biteceği yok" diye konuştu.

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İstanbul'da yağışlı hava! Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk yaşandı