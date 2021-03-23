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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Klozetindeki dev pitonu gören adam hemen ekiplerden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 06:47
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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hayatının şokunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

Klozetin içinde dev yılanı gören adam klozetin kapağını kapatıp hemen oradan uzaklaştı.

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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

Daha sonra çağrılan ekip aileye korku salan dev yılanı klozetten çıkartıp aileye rahat bir nefes aldırdı.

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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

İşte o korku dolu anlar

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Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı