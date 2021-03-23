Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı

İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Klozetindeki dev pitonu gören adam hemen ekiplerden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 06:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL