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23 Mart 2021, Salı
Haberler Galeri Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Klozetindeki dev pitonu gören adam hemen ekiplerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 06:47
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı
Tuvalete giren adam kabusu yaşadı! Klozetten piton yılanı çıktı