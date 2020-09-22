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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 08:52
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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor. Trabzon'da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Bölgede sarp yamaçlarla çevrili yaylalar, yeşil doğasıyla, yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Kentin stresi ve koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

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Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor

Eşsiz manzara karşısında semaverleriyle yüksek tepelerin üzerine çıkanlar, çaylarını yudumluyor, kendilerini kemençe müziği ritmine de bırakıp, unutulmaz anlara da tanıklık ediyor.