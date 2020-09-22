ANA SAYFA
Trabzon’da bulutların üzerindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilerini cezbediyor
Doğu Karadeniz'de yılın büyük bölümü bulutların üzerinde kalan Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Beypınarı Yaylası, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kentin stresi ve kalabalık alanlardaki yüksek koronavirüs riskinden uzaklaşmak isteyip, sis bulutlarının oluştuğu yaylaya gelenler, seyri doyumsuz manzaranın da keyfini çıkarıyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 08:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10