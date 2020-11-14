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1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabası için 230 bin lira istiyor
Amasya'da emekli Tunç Uyarer (62), seri üretilen ilk Türk otomotiv markası olan Anadol tarafından sınırlı sayıda üretilen 1975 model 'Anadol böcek' serisi otomobiline, 230 bin liraya alıcı arıyor. Görenlerin ilk bakışta golf aracına benzettiği otomobilinin ilgi odağı olduğunu söyleyen Uyarer, "Bu araçla gezmediğim yer kalmadı, beni yarı yolda bırakmadı" dedi.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:03Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 18:13
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1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabasını için 230 bin lira istiyor
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1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabasını için 230 bin lira istiyor
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239
1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabasını için 230 bin lira istiyor
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239
1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabasını için 230 bin lira istiyor
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239
1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabasını için 230 bin lira istiyor