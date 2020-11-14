1975 yılında sınırlı sayıda üretilen arabası için 230 bin lira istiyor

"Ama 230 bin TL'den aşağıya satmayacağım. 229 bin lira bile verseler aracı satmam. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Golf aracına benzetenler oluyor, görenler hem kendileri duruyor hem de beni durdurup, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çektiriyor. Bu araç fabrika çıkışı özel bir üretim. Bu araçla gezmediğim yer kalmadı, beni yarı yolda bırakmadı" dedi.