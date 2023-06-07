Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

Birçok yemeğin ana maddesi olan kıymayı hızlıca yemek yapmak için hızlıca çözdürmeye çalışırken bu yönteme dikkat. Sağlıklı ve güzel bir yemek yapmak isterken gıda zehirlenmesine sebep olabilirsiniz. Yıllardır hepimizin uyguladığı bu yöntem meğer yanlışmış. İşte dondurulmuş kıymayı çözmenin doğru ve sağlıklı yolu...