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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

Birçok yemeğin ana maddesi olan kıymayı hızlıca yemek yapmak için hızlıca çözdürmeye çalışırken bu yönteme dikkat. Sağlıklı ve güzel bir yemek yapmak isterken gıda zehirlenmesine sebep olabilirsiniz. Yıllardır hepimizin uyguladığı bu yöntem meğer yanlışmış. İşte dondurulmuş kıymayı çözmenin doğru ve sağlıklı yolu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 23:01
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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

Dondurulmuş kıyma nasıl açılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Meğer yıllardır kullandığımız bu yöntem yanlışmış. Bu sebeple doğru ve sağlıklı yöntemler araştırılmaya başlandı. Buzlukta donmuş kıymayı çözdürmek için birkaç farklı yöntem kullanmak mümkün. Aslında en temeli doğru dondurmaktan geçiyor. İşte detaylar...

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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

KIYMAYI SOĞRU ŞEKİLDE DONDURMAK ÖNEMLİ

Buzlukta donmuş kıymayı çözmenin en iyi yolu, kıymayı doğru şekilde dondurmaktır. Kıymayı alırken, uygun porsiyonlara bölebilir ve her bir porsiyonu ayrı ayrı dondurabilirsiniz.

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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman sadece o porsiyonu çözdürerek kullanabilirsiniz.

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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

KIYMA NASIL SAĞLIKLI ŞEKİLDE ÇÖZDÜRÜLÜR?

Buzlukta donmuş kıymayı çözdürmek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. İşte en yaygın kullanılan yöntemler:

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Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!

Kıymayı buzluğunuzdan çıkarıp buzdolabına koyarak çözdürebilirsiniz. Bunun için kıymayı bir gece önceden buzdolabına almanız yeterlidir. Buzdolabında yavaşça çözülen kıyma, güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar ve lezzetini korur.