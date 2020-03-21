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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Prof. Dr. Lokman Aslan, Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam olmadığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Bu çekirgelerin ülkemize gelmesi zor. Çünkü ürümesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok." dedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 12:58
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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Afrika'dan başlayıp, Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleriyle ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıklama yaptı.

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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Prof. Dr. Aslan, çöl çekirgelerinin Türkiye'de bir tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili sorularla karşı karşıya olduklarını söyledi.

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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik.

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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi.

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İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Çünkü ürümesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor.