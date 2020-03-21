İran ve Irak sınırına dayanan çekirgeler Türkiye’yi istila edecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

Prof. Dr. Lokman Aslan, Afrika'da ortaya çıkan Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar yayılan çekirgelerin Türkiye'ye girmeleri için uygun ortam olmadığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Bu çekirgelerin ülkemize gelmesi zor. Çünkü ürümesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok." dedi.