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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç gecesi hangi dualar okunur? İşte Miraç duası... Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç gecesi hangi dualar okunur? İşte Miraç duası... Miraç Kandili, İslam alemi tarafından büyük bir önemi sahip önemli bir gecedir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bu geceyi dualarla ve ibadet içerisinde geçirecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar okunur? İşte Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler... Giriş Tarihi: 10.03.2021 17:46
Miraç gecesi hangi dualar okunur? Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Miraç Kandili heyecanla bekleniyordu. Müminler, diğer aylara göre bu aylarda namazlarına daha fazla dikkat etmekte, daha çok dua etmektedir. Peki, Miraç gecesi hangi dualar okunur? İşte Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin."
Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben nefsime çok zulmettim ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla ve bana merhamet eyle! Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edensin."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben senden iffet; dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah'ım! Kusurumu ört, korkumu gider ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle! Alt tarafımdan suikaste uğramaktan sana sığınırım."
"Allah'ım! Kuşkusuz sen sözümü işitir, bulunduğum yeri görür, gizlimi ve açığımı bilirsin. Yaptığım hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, sığınma talep eden, korkmuş, tedirgin ve günahını kabul ve itiraf eden bir kul olarak senden miskinin istemesi gibi istiyor, sana suçlu ve zelil kimsenin yalvardığı gibi yalvarıyor ve boynunu sana eğmiş, senin için gözyaşı dökmüş, cismi sana itaatkar ve sana mecbur olan korkmuş ve kör kimsenin duası gibi sana dua ediyorum. Allah'ım!