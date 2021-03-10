Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler! Miraç gecesi hangi dualar okunur? İşte Miraç duası...

Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."