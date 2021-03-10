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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Diyanet açıklaması! Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Diyanet açıklaması! Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bu gece hangi tesbih ve zikirlerin çekileceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile merak edilen sorular yanıt budu. Peki, Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 12:15
İslam peygamberi Hazreti Muhammed Miraç gecesinde göğe yükselmiştir. Öte yandan beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Bu mübarek gece dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Zikir ve tesbih çekmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi tesbihlerin çekildiğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Miraç Kandili'nde bol bol zikir çekilmelidir. Resûlullah (sav),
"En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur. "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir." MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
Miraç Kandili'nde tesbih çekmek çok önemlidir. Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
12 rekatlık hacet namazından sonra şu teşbihler çekilir:
"Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havlevelâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur. "Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh." Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Salavat-ı Şerif okunur: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.