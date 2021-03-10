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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet açıklaması: Miraç gecesi ne oldu? Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? İşte Miraç Kandili'nde yaşananlar Diyanet açıklaması: Miraç gecesi ne oldu? Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? İşte Miraç Kandili'nde yaşananlar Miraç gecesi ne oldu? Bu gece idrak edilecek isrâ ve miraç olayı bir mucize olmakla beraber yüce Allah'ın Hz. Muhammed'e bir mükâfatıdır. Miraç gecesinde Hz. Muhammed (s.a.s) Burak ismindeki bineği ile Kâbe'den yola çıkarak Mescid-i Aksâ'ya ulaşmıştır. Bundan sonra Hz. Muhammed Cebrail (a.s.) ile birlikte semaya yükselmiştir. Peki, Miraç gecesi ne oldu? Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? İşte Miraç Kandili'nde yaşananlar... Giriş Tarihi: 10.03.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 11:04
Miraç gecesi ne oldu? Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi olan üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. İsra ve Miraç, insanlığın saadeti için gönderilen İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.S) yaptığı mucizevi yolculuğun ve yükselişin adıdır. Peki, Miraç gecesi ne oldu? Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Hz. Muhammed burada neler gördü? İşte Diyanet açıklaması...
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Risaletin ilk yıllarında, putperestler, Müslümanlara yaptıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı risaletin 6. yılından itibaren Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi. Bu acılı olayların ardından yüce Allah, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bunun için genellikle Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.
MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana geldi. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilir.
Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti: Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.
Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü. Nihayet Beytülmamur'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzur-u ilahiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem'e Miraç'ta Bakara suresinin son ayetleri indirildi ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi.
PEYGAMBER EFENDİMİZ BÜTÜN PEYGAMBERLERE NAMAZ KILDIRDI
Resulullah'ı burada önceki bazı peygamberler karşıladı ve onu kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar. Daha sonra semaya yükseltilen Resulullah, semanın birinci katında Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü.