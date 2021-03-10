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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba gecesi ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba gecesi ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, ne kandili? İslam alemi açısından büyük öneme sahip üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili dualarla idrak edilecek. Sosyal medyada kandil paylaşımlarını gören vatandaşlar, bugün kandil olup olmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba gecesi ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:08
Bugün kandil mi? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün kandil mi? 10 Mart Çarşamba gecesi ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte konu hakkında merak edilen her şey...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba yani bugün idrak edilecek.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.