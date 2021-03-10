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Haberler Galeri Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı. Her hafta çarşamba günü kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkardı. Birçok kategoriden ürünlerin yer aldığı ŞOK 10 Mart aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 09:48
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Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Atıştırmalık ürünler, bakım malzemeleri, temizlik ürünleri, elektronik ürünler, ev ihtiyaçlarına göre çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimli ürünlerini sizler için sayfamızda derledik. İşte 10 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

Zaini Hot Wheels/L.O.L.Lisanslı Çikolatalı Süpriz Yumurta

Black Bruin Enerji İçeceği

  • 3
  • 22
Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

Çaykur Tiryaki Çayı

• 1000 gr

  • 4
  • 22
Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

Gillette Permatik Poşet 5'li

Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı

Gillette Blue2 Tıraş Bıçağı 5'li

Arko Men Traş Jeli Cool

  • 5
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Sürpriz liste! ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? Kampanya listesi...

Arko Traş Köpüğü Cool

Arko Traş Kolonyası Cool

Arko Traş Kremi Cool

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