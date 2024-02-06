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Haberler Galeri Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat 2024 tarihine denk geliyor ve ne yazık ki ülkemizde aynı zamanda 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremin yıldönümü olarak da biliniyor. Bu mübarek günde, vatandaşlar hem depremde kaybettikleri sevdiklerini anmak hem de kandil gecesini kutlamak için duygusal ve anlamlı mesajlar arayışına girdi. Bu özel günde, dualarımız depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü dilerken, aynı zamanda kandilin manevi huzurunu yaşamak için de dua ediyoruz. İşte depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 06:37
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Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Mirac Gecesinde, Hz. Muhammed Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve 5 vakit namaz hediyesi ile dönerek mübarek bir hediyeyle dolu olarak geri gelmiştir. Ancak, bu kutsal gün aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yıldönümüne denk gelmektedir. Bu mübarek gün, dualarımızı yükseltirken, bir yandan da geçen yılın acı hatıralarını anmaktayız. Mümin vatandaşlar, duygu dolu mesajlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmak için deprem ve kandil mesajları arayışına girdi. Bu özel gün vesilesiyle, dualarımızla birlikte sevgi, umut ve dayanışma duygularını paylaşmak isteyenler için duygusal ve anlamlı mesaları sizler için derledik.

🤲MİRAÇ KANDİLİ 6 ŞUBAT DEPREM MESAJLARI 2024

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Bugün, 6 Şubat 2024 tarihi, hem Miraç Kandili hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin acı yıldönümü. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu mübarek günde dualarımız sizlerle.

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Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

1 yıl önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Miraç Kandili'nin mübarek olmasını temenni ediyorum.

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Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek sevdiklerimizi anacağız. Miraç Kandili'niz mübarek olsun. Selam ve dua ile.

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Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyor, Allah bu mübarek Miraç Kandili gecesinde dualarımızı kabul etsin, İnşAllah.