Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...

Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat 2024 tarihine denk geliyor ve ne yazık ki ülkemizde aynı zamanda 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremin yıldönümü olarak da biliniyor. Bu mübarek günde, vatandaşlar hem depremde kaybettikleri sevdiklerini anmak hem de kandil gecesini kutlamak için duygusal ve anlamlı mesajlar arayışına girdi. Bu özel günde, dualarımız depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır ve dayanma gücü dilerken, aynı zamanda kandilin manevi huzurunu yaşamak için de dua ediyoruz. İşte depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri...