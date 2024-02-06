Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)
Kandil mesajları, her kandil olduğu gibi bu Miraç Kandili de paylaşılmaya başlandı. Anlamlı Miraç Kandili mesajları 2024, kandil günü vesilesiyle güzel dileklerini ve hayır dualarını paylaşmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi kutlanıyor ve İslam aleminin önemli günlerinden biridir. Bu mübarek gece, 6 Şubat Salı gününe denk geliyor. İşte eşe, dosta, arkadaşa, aileye yollanacak anlamlı Miraç Kandili mesajları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024
06:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
06:18
Miraç, Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden anlamlı bir terimdir. Kandil günü dolayısıyla birçok kişi, WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformlarda Miraç Kandili sözleri ile paylaşımlarını süsleyecek. Aynı zamanda birçok kişi, telefon aracılığıyla sevdiklerine ve yakınlarına "Hayırlı kandiller" ve "Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları ile duygularını iletecek. Herkesin kalbine dokunan ve manevi duyguları yansıtan özgün mesajları sizler için derledik.
🌙 KANDİL MESAJLARI 2024 AYETLİ, DUALI, RESİMLİ GALERİ DEVAM EDİYOR
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun
Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Miraç kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!