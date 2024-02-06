Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)

Miraç, Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden anlamlı bir terimdir. Kandil günü dolayısıyla birçok kişi, WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformlarda Miraç Kandili sözleri ile paylaşımlarını süsleyecek. Aynı zamanda birçok kişi, telefon aracılığıyla sevdiklerine ve yakınlarına "Hayırlı kandiller" ve "Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları ile duygularını iletecek. Herkesin kalbine dokunan ve manevi duyguları yansıtan özgün mesajları sizler için derledik.

🌙KANDİL MESAJLARI 2024 AYETLİ, DUALI, RESİMLİ