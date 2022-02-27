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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir?

Miraç hediyeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç gecesinin gelmesiyle heyecan içerisinde olan vatandaşlar, Miraç gecesi ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir? İşte Miraç hediyeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 14:14
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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e verilen hediyeler nelerdir?

Miraç'ta Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir? Üç aylar'ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed'in yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olan Miraç Kandili ile ilgili bazı sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir? İşte Miraç hediyeleri...

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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e verilen hediyeler nelerdir?

MİRAÇ'TA PEYGAMBER EFENDİMİZE VERİLEN HEDİYELER

Hz. Peygambere, Miraç'ta üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara suresinin son ayetleri ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği ve cennete girebilecek olmasıydı.

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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e verilen hediyeler nelerdir?

İmanı, ibadeti ve ahlakıyla yücelmesi, İslam'ın güzelliklerini kendinde toplayabilmesi müminin miracıdır. Miracı yaşamak isteyenlerin, önce kalplerini imanla doldurmaları, Kur'an'ın aydınlık yoluna girmeleri, Hz. Peygamber'i kendilerine rehber edinmeleri gerekir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Hayatlarında miracı gerçekleştirebilenler, iman kardeşliğinin getirdiği sorumluluğun farkında olurlar ve ona göre hareket ederler.

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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e verilen hediyeler nelerdir?

Amenerrasulü Bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bu iki âyet "Amener-RasUlü" ismiyle meşhur olmuştur. Peygamberimiz'e Miraç gecesi vahyedilmiştir. (Müslim, İman 279)

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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e verilen hediyeler nelerdir?

NAMAZ NASIL FARZ KILINDI?

Resûlullah, dönüşte Hz. Musa ile karşılaşınca, o elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in Cenab-ı Allah'a münacaat ve müracaatı, Musa ile diyalogu devam etti. Nihayet beş vakit namaz şu anda mefhumunu ve vaktini anlayıp bildiğimiz şekilde Müslümanlara farz kılındı.