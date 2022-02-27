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Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir?
Miraç hediyeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç gecesinin gelmesiyle heyecan içerisinde olan vatandaşlar, Miraç gecesi ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir? İşte Miraç hediyeleri...