Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

'NEDEN ARAÇTAN İNMİYORSUNUZ?'

Alışveriş merkezine 3 araç gittiklerini ve en son gidenin kendisi olduğunu ifade eden Alihan, "Alışveriş merkezine gittiğimizde Serdar ve Şükrü'nün farklı bir arabanın içinde telefonla görüştüğünü öğrendim. Emine'ye 'Neden araçtan inmiyorsunuz?' dediğimde Emine bana; Serdar ve Şükrü'nün Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Ada Sitesinde evleri olduğunu ve onun anahtarını başkasında olduğunu, onu almak için telefonla görüştüklerini söyledi. 'Eve ne için gideceğiz ne gerek var?' diye sorduğumda; 'Hava soğuk, evde biraz oturur, bir şeyler yer, televizyon izler çıkarız' dedi. Emine kardeşim gibi olduğu ve yalnız kalmasını istemediğim için onun yanında olmak istedim. Bu olay sebebiyle onlarla gitmeyi kabul ettim. Kesinlikle Emine'yle duygusal bir bağlantım yok. Serdar ve Şükrü'nün evine gitme kararı aldığımızda Serdar, ben ve Emine aynı araçla; Şükrü ve Tuğçe aynı araçla gittik. Şükrü ve Tuğçe anahtarı almak için önden gittiler. Anahtarı nereden aldıklarını ve neden Tuğçe'nin Şükrü ile gittiğini bilmiyorum. Ben, Emine ve Şükrü evin önüne gittikten sonra 5-10 dakika sonra da Tuğçe ve Şükrü ellerinde çiğköfteyle geldi" şeklinde konuştu.