27 Şubat 2022, Pazar
Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…
Kan donduran olay 13 Şubat tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Trafik ışıklarında vurulan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz kurtarılamadı. Müge Anlı'da da gündeme oturan çifte infazla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Dehşetten yaralı olarak kurtulan ve felç kalan Alihan Kaya, olay gününde neler yaşandığını anlattı…
Giriş Tarihi: 27.02.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 15:09
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