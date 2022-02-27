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Haberler Galeri Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

Kan donduran olay 13 Şubat tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Trafik ışıklarında vurulan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz kurtarılamadı. Müge Anlı'da da gündeme oturan çifte infazla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Dehşetten yaralı olarak kurtulan ve felç kalan Alihan Kaya, olay gününde neler yaşandığını anlattı…

Giriş Tarihi: 27.02.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 15:09
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Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

30 EL ATEŞ EDİLDİ

Tarihler 13 Şubat'ı gösterdiğinde Kocaeli Gebze'de kan donduran bir olay gerçekleşti. Sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze ilçesi Kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp (28) ve Tuğçe Semiz (22) isimli iki kadının içerisinde olduğu otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli iki şahıs 30 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki kadın hayatını kaybederken, o sırada başka bir araçta bulunan ve Emine Çöp'ün arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan Kaya ise ağır yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaya ilişkin özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri, cinayeti çözebilmek ve zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

FELÇ KALDI

Olaydan yaralı olarak kurtulan Alihan Kaya ise omuriliğine isabet eden kurşun sebebiyle felç kaldı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçen Kaya, olay günü neler yaşandığını anlattı.

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Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

"BU SAATE KADAR HER ŞEY NORMALDİ"

12 Şubat Günü Emine Çöp ile buluştuklarını anlatan Kaya, "Pendik pazarına gittik. O çocuklarına ben ise kız arkadaşıma hediye baktık. Kız arkadaşım ile buluşmak için araba kiraladım, o ara Emine de yanımdaydı. Araç kiraladıktan sonra mahalleye döndük. Bu saate kadar her şey normaldi, hiçbir şey yoktu. Emine, kuzeni Merve ile görüştü ve onu kuaförden almamı istedi. Merve'yi kuaförden aldığımızda kendisinin de araç kiralamak istediğini söyledi. Tuzla Marina'ya giderek araç kiraladık. O arada kampanya olduğu için Emine de araç kiraladı. Bu şekilde 3 araçla mahalleye geri döndük. Merve'nin işleri olduğu için bizim yanımızdan ayrıldı. Emine bana; 'Annemi teyzeme bırakalım, daha sonra tekrardan mahalleye döneriz' dedi. Emine acemi olduğu için peş peşe 2 arabayla annesini teyzesine bırakmaya gittik. Bunu kendisi istedi, ben de izinli olduğum için yanında bulundum" dedi.

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Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

'TEK BAŞINA GİTME'

Daha sonra evlere dağıldıklarını söyleyen Alihan Kaya, "Emine beni arayarak 'Seni arkadaşım ile tanıştırmak istiyorum. Hep beraber oturalım, vakit geçirelim' dedi. Emine'nin arkadaşı Şükrü, Serdar, kuzeni Yağmur ve Tuğçe'yi alarak bir kafede oturduk. Bir süre sonra Merve de geldi. Oturduğumuz yer gürültülü olduğu için kalkmak istedik, kalktığımız saati tam hatırlamıyorum. Bu sefer de Emine annesini almaya gideceğini söyledi. Oradakiler 'Tek başına gitme' deyince ben de Emine'yle gittim. Emine'nin arabasıyla annesini almaya gittik. Benim arabam boşta kalmasın diye Serdar aldı. Emine'nin annesini bıraktıktan sonra tekrardan hep beraber buluştuk. Beraber Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu'na gitmeye karar verdik. Merve bizimle gelmedi, eve gitti. Ben, Serdar, Şükrü, Emine, Tuğçe ve Yağmur Balyanoz Koyu'na gittik. Orada 10-15 dakika kaldık. Açık kafe bulamadık, hava da soğuk olunca geri döndük. Yolda alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. Yağmur tek kaldığı için benim aracıma binmesini istediler. Yağmur'u doğru düzgün tanımıyorum, duygusal bağlantım da yok" diye konuştu.

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Müge Anlı’de Türkiye’nin tanık olduğu Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetlerinde kan donduran ayrıntılar! Kilit isimden flaş açıklamalar: Kornaya basa basa…

'NEDEN ARAÇTAN İNMİYORSUNUZ?'

Alışveriş merkezine 3 araç gittiklerini ve en son gidenin kendisi olduğunu ifade eden Alihan, "Alışveriş merkezine gittiğimizde Serdar ve Şükrü'nün farklı bir arabanın içinde telefonla görüştüğünü öğrendim. Emine'ye 'Neden araçtan inmiyorsunuz?' dediğimde Emine bana; Serdar ve Şükrü'nün Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Ada Sitesinde evleri olduğunu ve onun anahtarını başkasında olduğunu, onu almak için telefonla görüştüklerini söyledi. 'Eve ne için gideceğiz ne gerek var?' diye sorduğumda; 'Hava soğuk, evde biraz oturur, bir şeyler yer, televizyon izler çıkarız' dedi. Emine kardeşim gibi olduğu ve yalnız kalmasını istemediğim için onun yanında olmak istedim. Bu olay sebebiyle onlarla gitmeyi kabul ettim. Kesinlikle Emine'yle duygusal bir bağlantım yok. Serdar ve Şükrü'nün evine gitme kararı aldığımızda Serdar, ben ve Emine aynı araçla; Şükrü ve Tuğçe aynı araçla gittik. Şükrü ve Tuğçe anahtarı almak için önden gittiler. Anahtarı nereden aldıklarını ve neden Tuğçe'nin Şükrü ile gittiğini bilmiyorum. Ben, Emine ve Şükrü evin önüne gittikten sonra 5-10 dakika sonra da Tuğçe ve Şükrü ellerinde çiğköfteyle geldi" şeklinde konuştu.