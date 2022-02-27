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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

İslam'a göre Miraç olayı, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ifadesi ve Hazreti Muhammed'e verdiği değerin de bir göstergesidir. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de Miraç gecesi yaşananlar oldu. Peki, Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 13:44
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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

Miraç gecesi yaşananlar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Miraç olayı, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Peki, Miraç gecesi yaşananlar nelerdir? Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte merak edilenler...

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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi bu gece idrak edilecek. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de, "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (İsra, 17/1)" ayetiyle anlatılmıştır.

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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

MİRAÇ GECESİ YAŞANANLAR:

Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana geldi. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilir.

Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti: Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.

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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü. Nihayet Beytülmamur'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu.

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Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları

Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı. Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzur-u ilahiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem'e Miraç'ta Bakara suresinin son ayetleri indirildi ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi.