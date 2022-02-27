27 Şubat 2022, Pazar
Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları
İslam'a göre Miraç olayı, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ifadesi ve Hazreti Muhammed'e verdiği değerin de bir göstergesidir. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de Miraç gecesi yaşananlar oldu. Peki, Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 13:44
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24