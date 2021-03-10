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Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...
Miraç Kandili'nde süt içmenin anlam ve önemi nedir? Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç Kandili... Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadet içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek gecede süt içmenin anlam ve önemini merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 10:26
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