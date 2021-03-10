Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

- Hz. Peygamber (asm)'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığını gördüğüne dair rivayetler vardır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)

Peygamberimiz (asm)'in bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması, onun (asm), bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyor. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)