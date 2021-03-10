10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlam ve önemi nedir? Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç Kandili... Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, dualarla idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadet içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek gecede süt içmenin anlam ve önemini merak ediyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 10:26
  • 1
  • 12
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

Miraç gecesi neden süt içilir? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. 5 vakit namazın Miraç gecesi farz kılındığı biliniyor. Bu mübarek gece ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de "süt içmek" oldu. Peki, Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Miraç gecesi süt i��mek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMENİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç gecesi süt içmenin anlam ve önemi şu şekilde açıklanmaktadır:

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize (asm) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz (asm)'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

  • 3
  • 12
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

- Hz. Peygamber (asm)'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığını gördüğüne dair rivayetler vardır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)

Peygamberimiz (asm)'in bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması, onun (asm), bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyor. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)

  • 4
  • 12
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

  • 5
  • 12
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Miraç gecesi süt içmenin anlamı...

ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ