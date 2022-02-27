Miraç gecesi okunacak dualar: Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in Miraç gecesi okuduğu dua!
Miraç gecesi okunacak dualar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Miraç olayı, Hz. Muhammed'in gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Müslümanlara bu mübarek gecede, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor. Peki, Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in Miraç gecesi okuduğu dua nedir?
Giriş Tarihi: 27.02.2022
19:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
19:01
Miraç gecesi okunacak dualar nelerdir? Miraç Kandili'nde Müslümanların istiğfar ve dua etmesi tavsiye edilmiştir. Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in Miraç gecesi okuduğu dua nedir? İşte Miraç gecesi okunacak dualar...
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MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin."
Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben nefsime çok zulmettim ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla ve bana merhamet eyle! Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edensin."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben senden iffet; dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah'ım! Kusurumu ört, korkumu gider ve beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle! Alt tarafımdan suikaste uğramaktan sana sığınırım."
"Allah'ım! Kuşkusuz sen sözümü işitir, bulunduğum yeri görür, gizlimi ve açığımı bilirsin. Yaptığım hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, sığınma talep eden, korkmuş, tedirgin ve günahını kabul ve itiraf eden bir kul olarak senden miskinin istemesi gibi istiyor, sana suçlu ve zelil kimsenin yalvardığı gibi yalvarıyor ve boynunu sana eğmiş, senin için gözyaşı dökmüş, cismi sana itaatkar ve sana mecbur olan korkmuş ve kör kimsenin duası gibi sana dua ediyorum. Allah'ım!