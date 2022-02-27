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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

Miraç Kandili'nde hangi tesbih ve zikirler çekiliyor? İslam'da en önemli günlerden biri olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gece de hangi tesbih ve zikirlerin çekilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası nedir? İşte Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 17:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 17:49
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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'a göre, Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde göğe yükseldiği biliniyor. Öte yandan beş vakit namazın Miraç gecesinde farz kılındığına inanılıyor. Bu mübarek geceyi ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, çekilmesi gereken zikir ve tesbihleri araştırıyor. Peki, Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Miraç Kandili'nde bol bol zikir çekilmelidir. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Miraç Kandili'nde tesbih çekmek çok önemlidir. Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

12 rekatlık hacet namazından sonra şu teşbihler çekilir:

"Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havlevelâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

"Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh."

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

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Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

Salavat-ı Şerif okunur:

"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

Anlamı: Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.