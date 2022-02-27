Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...

Miraç Kandili'nde hangi tesbih ve zikirler çekiliyor? İslam'da en önemli günlerden biri olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gece de hangi tesbih ve zikirlerin çekilmesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası nedir? İşte Miraç gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...