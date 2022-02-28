Milyoner'de 100.000 TL'lik ''kaplumbağa'' sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bir yarışmacıya yöneltilen 100.000 TL değerindeki kaplumbağa sorusu dikkat çekti. İşte cevabıyla milyonları şaşırtan o soru...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 00:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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