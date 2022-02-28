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Haberler Galeri Milyoner'de 100.000 TL'lik ''kaplumbağa'' sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti

Milyoner'de 100.000 TL'lik ''kaplumbağa'' sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bir yarışmacıya yöneltilen 100.000 TL değerindeki kaplumbağa sorusu dikkat çekti. İşte cevabıyla milyonları şaşırtan o soru...

Giriş Tarihi: 28.02.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 00:52
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Milyoner’de 100.000 TL’lik ’’kaplumbağa’’ sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde 100.000 TL'lik soru açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de 100.000 TL’lik ’’kaplumbağa’’ sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti

İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

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Milyoner’de 100.000 TL’lik ’’kaplumbağa’’ sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti
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Milyoner’de 100.000 TL’lik ’’kaplumbağa’’ sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti
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Milyoner’de 100.000 TL’lik ’’kaplumbağa’’ sorusu! Doğru cevap izleyenleri şoke etti