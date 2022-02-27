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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması tavsiye ediliyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022 17:04
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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu gece hangi namazın kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ'NE ÖZEL NAMAZ VAR MI?

Bu gecede yatsıdan sonra 12 rekat hacet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atta bir selâm vermelidir.

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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

* "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz.
* Fatiha okuruz.
* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz. Fatiha okuruz.

* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar bu mübarek gecede tesbih namazı da kılabilirler. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır.