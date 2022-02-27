Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Miraç Kandili'nin ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu gece hangi namazın kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...