27 Şubat 2022, Pazar
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması tavsiye ediliyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 17:04
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