Mimardan genç avukata iğrenç mesajlar! Mesajına cevap vermeyince gözü döndü
Sosyal medya üzerinden arkadaş olmak istediği 27 yaşındaki avukat Miray Y.'den istediği tepkiyi alamayan mimar Baver A.'nın gözü döndü. Genç avukatın kendisine cevap vermemesini hazmedemeyen 28 yaşındaki mimar avukata, mesajlar atınca mimar hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 31.07.2022
08:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
08:30
Sosyal medya üzerinden arkadaş olmak istediği genç avukattan istediği tepkiyi alamayan mimarın gözü döndü. Olay İstanbul'da meydana geldi. 30 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden 28 yaşındaki mimar Baver A., 27 yaşındaki avukat Miray Y.'yi arkadaş olarak ekledi.
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SOSYAL MEDYA ARKADAŞLIĞI HASIMLIĞA DÖNÜŞTÜ
Mimar Baver A., arkadaşlık isteğini kabul eden Miray Y.'ye mesaj attı ancak genç avukat, mimarın mesajlarına bir süre cevap verdi. Ancak iddiaya göre Baver A., mesajlarında fazla ısrarcı olunca avukat genç mimarın yazdıklarına cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A., genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı.
KARŞILIK VERMEYİNCE HAKARET ETTİ
Fazla baskı üzerine Miray Y., mimar Baver A.'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A., genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.
MİMAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Miray Y., karakola giderek sosyal medya üzerine kendisine hakaretler savuran Baver A., hakkında şikayetçi oldu. şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Baver A., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mimar söz konusu mesajları kendisinin attığını ancak amacının hakaret olmadığını söyledi.
2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar Baver A., hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.