Saime Kandiltaş'ın hayatını kabusa çevirdi! Saçları döküldü korkudan dışarı çıkamıyor

'SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM'

Adana'da bir firmada satış temsilciliği yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Kandiltaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "16 yaşımdayken, evlatlık olduğumu öğrendim. Gerçek ailem maddi imkânsızlıklardan dolayı 2.5 yaşında beni para karşılığında satmış. Şimdi bir yaşlı üvey annem var. Başka kimim kimsem yok. Son 5 yıl sürekli eşimden şiddet gördüm. Beni defalarca tekmeledi. Bir gün otomobilden attı. Öleceğimi anlayınca acile götürdü. Orada da bayıltana kadar dövdükten sonra, bırakıp gitti. Çocuklarım için her şeye katlandım. Yediğim dayağa dayanamayınca, intihara bile kalkıştım."