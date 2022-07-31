Saime Kandiltaş'ın hayatını kabusa çevirdi! Saçları döküldü korkudan dışarı çıkamıyor
Adana'da, 10 yıl önce evlendiği eşinden uzun süre şiddet gören ve boşanan Saime Kandiltaş, eski kocasının kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Peşimi bırakmıyor. Hayatım zindan oldu. Korkudan sokağa çıkamıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 31.07.2022
06:55
Adana'da, 10 yıl önce evlendiği eşinden uzun süre şiddet gören Saime Kandiltaş (34), boşanmak istedi. Eşi, "Çocukları vermezsen boşanmam" deyince, çareyi 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının velayetlerini babalarına bırakarak boşanmakta buldu.
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Ancak çocuklarını o günden sonra bir daha göremeyen Kandiltaş, eski kocasından ölüm tehditleri aldığını söyledi.
'SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM' Adana'da bir firmada satış temsilciliği yaparak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Kandiltaş yaşadıklarını şöyle anlattı: "16 yaşımdayken, evlatlık olduğumu öğrendim. Gerçek ailem maddi imkânsızlıklardan dolayı 2.5 yaşında beni para karşılığında satmış. Şimdi bir yaşlı üvey annem var. Başka kimim kimsem yok. Son 5 yıl sürekli eşimden şiddet gördüm. Beni defalarca tekmeledi. Bir gün otomobilden attı. Öleceğimi anlayınca acile götürdü. Orada da bayıltana kadar dövdükten sonra, bırakıp gitti. Çocuklarım için her şeye katlandım. Yediğim dayağa dayanamayınca, intihara bile kalkıştım."
'BENİ ÖLDÜRECEK" Eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini söyleyen Kandiltaş, "Velayeti vermeyi kabul ettim ama imzaladığım protokole göre, istediğim zaman görecektim. Ancak dava biter bitmez çocukları bana göstermez oldu. Çocuklarımı özlüyorum, onlar beni özlüyor. Telefonla bile konuşamıyorum.
Eski eşim boşandıktan hemen sonra komşumuzla evlendi. Ama peşimi de bırakmadı. Her gün kapıma birilerini gönderip beni takip ettiriyor. Kendisi de geliyor. Telefonla arayıp 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım, kemiklerini kırıp hepsini bir tarafa atacağım' diyor.