Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

17 yaşındaki Querim D.'nin suçun ayrıntıları konusunda sessiz kalması ve avukatının Almanya'nın uyuşturucu trafiğinin bir bölümünü yöneten "Domi kardeşler" grubunun lideri İlber, Edmond ve Ernest Domi'nin avukatıyla aynı olması polisin soruşturmayı derinleştirmesine neden oldu.