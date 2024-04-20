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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

Almanya'nın Hamburg Eyaleti'nde 25 Kasım günü, kafasına tek kurşunla infaz edildikten sonra alüminyum folyoya sarılmış halde ormanlık alanda cesedi bulunan uyuşturucu kaçakçısı Reols Hysneli'yi öldürdüğü iddiasıyla iki Türk hakkında soruşturma başlatıldı. Cinayetin uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden işlendiğini belirtilirken, polis Hysneli'nin katili olduğu iddia edilen Selami C. ve Ferhat K.'nin ismine satın aldıkları alüminyum folyonun izini sürerek ulaştı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:47
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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

Korkunç infaz, Hamburg Eyaleti'ne 27 kilometre uzaklıktaki Kaltenkirchen kasabasındaki termal kaplıcaların bulunduğu ormanlık arazide yürüyüşe çıkan bir çiftin ihbarıyla ortaya çıktı. Vücudunun büyük bir bölümü alüminyum folyoya sarılmış bir kişinin yerde yattığını gören çift, hemen polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

TEK KURŞUNLA İNFAZ

Üzerinden kimlik çıkmayan 27 yaşlarındaki gencin başına bir el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, tek kurşunla infaz edilen gencin, kan etrafa dağılmasın diye öldürüldükten sonra alüminyum folyoya sarıldığını ve daha sonra araçla bölgeye taşındığını tespit etti.

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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

Parmak izi doğrulaması sonucu cesedin 2023 yılında Lübeck'te uyuşturucu kaçakçılığından bir süre cezaevinde yatan Arnavut vatandaşı Reols Hysneli'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde Reols Hysneli'nin sarıldığı alüminyum folyonun satış fişi bulundu. 100'e yakın polisin arazide yaptığı aramaya rağmen silaha ise ulaşılamadı.

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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

17 YAŞINDAKİ GENÇ TESLİM OLDU

Sabah'ın haberine göre Hysneli'nin cenazesi otopsi için Adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan iki gün sonra Almanca bilmeyen 17 yaşındaki Arnavut vatandaşı Querim D. avukatıyla birlikte Pinneberg Polis Karakolu'na giderek bir kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

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Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

17 yaşındaki Querim D.'nin suçun ayrıntıları konusunda sessiz kalması ve avukatının Almanya'nın uyuşturucu trafiğinin bir bölümünü yöneten "Domi kardeşler" grubunun lideri İlber, Edmond ve Ernest Domi'nin avukatıyla aynı olması polisin soruşturmayı derinleştirmesine neden oldu.