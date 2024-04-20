HaberlerGaleriMilyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…
Milyonluk uyuşturucu infazında Türkiye detayı! Alüminyum folyoya sarıp ormana atılmıştı…
Almanya'nın Hamburg Eyaleti'nde 25 Kasım günü, kafasına tek kurşunla infaz edildikten sonra alüminyum folyoya sarılmış halde ormanlık alanda cesedi bulunan uyuşturucu kaçakçısı Reols Hysneli'yi öldürdüğü iddiasıyla iki Türk hakkında soruşturma başlatıldı. Cinayetin uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden işlendiğini belirtilirken, polis Hysneli'nin katili olduğu iddia edilen Selami C. ve Ferhat K.'nin ismine satın aldıkları alüminyum folyonun izini sürerek ulaştı. İşte detaylar...