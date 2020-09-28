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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

2012'den beri uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı. İşsiz kalanların sağlık sigortası hakkı var mı? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 10:00
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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye'de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK'dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler de eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler.

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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

GELİR TESTİ DEĞİŞTİ

Genel sağlık sigortasının hayata geçmesi ile birlikte gelir testi ile tanışmıştık. Gelir testi ilk etapta genel sağlık sigortasına ödenmesi gereken prim miktarını da belirlemek için kullanılıyordu.

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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

Yapılan değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi yalnızca primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı. Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2020 yılı için yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 981 TL'nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerinde ise bu durumda bu kişinin 88.29 TL prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok.

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Milyonları ilgilendiriyor! İşten ayrılanın sağlık hakkı var mı?

ELİNİZİ ÇABUK TUTUN

Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyorlar. İşsiz kalanların bir bölümünün acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor.