İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinin kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamıyor, kapı pencere açamıyor. Gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlamak zorunda kaldıklarını belirtip, bir an önce soruna çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinlerinden Hüseyin Türkmen, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadaki Urla'yı ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Biz, bu sporda kendimizi geliştirdik" diyerek, esprili bir yorumda bulunarak, eleştirdiği Başkan Soyer'i tenis oynamaya davet etti.