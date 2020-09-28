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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinin kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamıyor, kapı pencere açamıyor. Gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlamak zorunda kaldıklarını belirtip, bir an önce soruna çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinlerinden Hüseyin Türkmen, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadaki Urla'yı ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Biz, bu sporda kendimizi geliştirdik" diyerek, esprili bir yorumda bulunarak, eleştirdiği Başkan Soyer'i tenis oynamaya davet etti.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 12:18
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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

Urla'nın kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sineklerden rahatsız.

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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

Sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayan, kapı pencere açamayan mahalle sakinleri, geceleri rahat bir uyku uyuyamadıklarını belirtip, gün boyu elektrikli raketleriyle sinek avlamak zorunda kalıyor.

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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

Sineklerin ısırması nedeniyle ciltlerinin kızarıp, kabardığına dikkati çeken mahalle sakinleri soruna bir an önce kalıcı çözüm bulunması istedi.

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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

Mahallede kanalizasyon altyapısının bulunmamasına tepki gösteren Hüseyin Türkmen, "Kanalizasyon olmadığı için de mahallemizde çok fazla sinek var. Bu sinekler gerçekten çok fazla, haddinden fazla.

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İzmir'de kanalizasyonsuz mahallede raketlerle sinek avına çıkıyorlar

İnanın, sinekler yüzünden dışarıda oturamıyoruz. Kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Elektrikli raketlerimizle sinekleri öldürüyoruz ama yine de baş edemiyoruz.