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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Birçok kişinin işe yaramadığını düşünüp çöpe attığı bazı eşyalar, becerikli ellerde yepyeni ürünlere dönüşebiliyor. İşte herkese örnek olabilecek o görüntüler.

Giriş Tarihi: 28.09.2020 07:04
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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Kola kutusu açma halkasını muhtemelen çöpe atıyorsunuz; ama atmayıp biriktirdiğinizde bakın neye dönüşüyor?

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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Yüzlerce halka bir araya geliyor önce...

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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Bir zincir haline gelecek şekilde bir araya getiriliyor...

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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Dünyanın en orijinal avizesi karşınızda... Durun, daha bitmedi!

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Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı!

Evinde eski bilgisayarın hard diskini değerlendirmek isteyen adamın aklın ilginç bir fikir geliyor.