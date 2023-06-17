150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

150 BİN KİŞİLİK YENİ BİR AFŞİN KURULUYOR

SABAH'a konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem sonrası en hızlı toparlanan yerin Afşin olacağını söyledi. Depremden önce başladıkları kentsel dönüşün alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir hız ve avantaj kazandırdığını belirten Başkan Güven;"Biz belediye olarak 50 yıllık şehir planımızı depremden önce yapmıştık. Yer ve zemin etüdünün yaptırdığımız alan depremden sonra işimizi çok kolaylaştırdı. Bu alanın imara hazır olması nedeniyle TOKİ burada beklemeden hızla konutların yapımına başlayabildi. Buda bizim deprem bölgesi içerisinde normalleşme adımını en hızlı atan yer olmamızı sağladı. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden olan Afşin'de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfus rahatlıkla barınabilecek.