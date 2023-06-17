17 Haziran 2023, Cumartesi
150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...
Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerden en çok hasar gören bölgelerden olan Afşin'de yapılan deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Konutların yapımının sürdüğü ilçede 150 bin kişilik yeni bir şehir inşa ediliyor. Deprem konutlarının 4 ayrı etapta devam eden bir binasında kaba inşaatlar tamamlanırken, 2 etap için ise ihale süreci sürüyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:38
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