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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerden en çok hasar gören bölgelerden olan Afşin'de yapılan deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Konutların yapımının sürdüğü ilçede 150 bin kişilik yeni bir şehir inşa ediliyor. Deprem konutlarının 4 ayrı etapta devam eden bir binasında kaba inşaatlar tamamlanırken, 2 etap için ise ihale süreci sürüyor.

Giriş Tarihi: 17.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 07:38
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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin'de, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin'in yüksek ve sağlam zeminli bölgelerinde 4 ayrı etap halinde süren deprem konutlarının inşaatı yükselmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

6 BİN KONUT YAPILACAK
Afşin Belediyesi'nin deprem öncesi zemin etütlerini yaptırdığı alanda TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 91 konutun tamamına yakınının kaba inşaatı tamamlandı. Toplamda 6 bin konutun yapılacağı Afşin'de 150 bin kişilik yeni bir şehir kurulması hedefleniyor. Belediye tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer ve zemin etütleri depremden önce bitirilen alan, projenin hızlı ilerlemesi için en büyük avantaj oldu.

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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

150 BİN KİŞİLİK YENİ BİR AFŞİN KURULUYOR
SABAH'a konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, deprem sonrası en hızlı toparlanan yerin Afşin olacağını söyledi. Depremden önce başladıkları kentsel dönüşün alanı çalışmasının deprem sonrası kendilerine önemli bir hız ve avantaj kazandırdığını belirten Başkan Güven;"Biz belediye olarak 50 yıllık şehir planımızı depremden önce yapmıştık. Yer ve zemin etüdünün yaptırdığımız alan depremden sonra işimizi çok kolaylaştırdı. Bu alanın imara hazır olması nedeniyle TOKİ burada beklemeden hızla konutların yapımına başlayabildi. Buda bizim deprem bölgesi içerisinde normalleşme adımını en hızlı atan yer olmamızı sağladı. 84 bin nüfusu ile Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden olan Afşin'de kurulan 10 bin dönümlük yeni yaşam alanında 150 bin nüfus rahatlıkla barınabilecek.

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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

KONUTLAR 2 AY SONRA TESLİM
Afşin'in 50 yıllık geleceğini önceden planladıklarını belirten Afşin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Güven; "Hava sirkülasyonunun olduğu, termik santralin zararlı etkilerinin rastlanmadığı, sağlam zemini olan bu alanı; Ortadoğu Teknik Üniversitesine tespit ettirip imar çalışmalarına başlamıştık. 2021 yılında uygulamayı bitirdik. Deprem sonrası yeni yerleşim yeri aramadık, zaten hazırdı. Önceden plan yapmanın lüksünü yaşadık. TOKİ konutlara hızla başladı. İki ay sonra kalıcı konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

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150 bin kişilik şehir kuruluyor! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta konutlar hızla yükseliyor: 2 ay sonra teslim...

Afşin'de 2 sonra ilk teslimatların yapılacağı deprem konutlarında çalışmalar jet hızında devam ederken, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler ise kalıcı konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Devletin sözünü tuttuğunu belirten depremzedeler SABAH'a konuştu.