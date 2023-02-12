HaberlerGaleriMilli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?
Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye'de milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar sonrası vatandaşlar kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki milli yas bugün bitecek mi? Milli yas uzatılacak mı?