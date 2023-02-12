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Haberler Galeri Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye'de milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar sonrası vatandaşlar kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki milli yas bugün bitecek mi? Milli yas uzatılacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 12:08
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Milli yas ne zaman bitecek? Uzatılacak mı? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

Milli yas ne zaman bitecek, uzatılacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye 9 saatlik arayla iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilin etkilendiği depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda da can kaybı yaşandı. Asrın felaketinin ardından milli yas ilan edilerek bayraklar yarıya çekildi. Peki kaç gün milli yas ilan edildi? Milli yas bugün sona erecek mi? Konuya ilişkin merak edilenler haberimde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli yas ne zaman bitecek? Uzatılacak mı? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." açıklamasını yaptı.

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Milli yas ne zaman bitecek? Uzatılacak mı? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

Böylece, milli yas 12 Şubat 2023 Pazar akşamı sona erecektir.

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Milli yas ne zaman bitecek? Uzatılacak mı? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

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Milli yas ne zaman bitecek? Uzatılacak mı? Milli yas nedir? İlan edilince ne olur? Bayrak neden yarıya indirilir? Kaç gün sürecek?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir.