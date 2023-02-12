Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan son durumu aktardı. Bakın yol ne hale geldi...