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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Son dakika haberi... "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan son durumu aktardı. Bakın yol ne hale geldi...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:36
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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Türkiye asrın felaketini yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetlerindeki depremlerin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

Deprem sonrası Hatay Antakya Demirköprü karayolunda oluşan zararı A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

DEPREMİN ÜRKÜTEN YIKIMI

Antakya Demirköprü karayolu yarıldı, dev çukurlar oluştu.

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Deprem DEV çukurlara neden oldu! İşte ürküten YIKIM... Yol bu hale geldi

İşte o korkunç görüntüler...