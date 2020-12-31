Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 100 milyon ödülü kazanabilmek için büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı saati beklemeye başladılar. 2021 Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak. MPİ hızlı bilet sorgulama sayfamız ile birlikte bilet numaranızı sorgulayabilir ve sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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