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Haberler Galeri Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 100 milyon ödülü kazanabilmek için büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı saati beklemeye başladılar. 2021 Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak. MPİ hızlı bilet sorgulama sayfamız ile birlikte bilet numaranızı sorgulayabilir ve sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:28
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Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye çekilişine saatler kala, milyonlarca vatandaş heyecanlı bekleyişe geçti. Milli Piyango sonuçlarını anında öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2021 MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları ahaber.com.tr'den kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE REKOR İKRAMİYE

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam 100 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

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Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet 100 TL,

Yarım bilet 50 TL,

Çeyrek bilet 25 TL.

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Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? HANGİ KANALDA?

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi www.millipiyangoonline.com interne adresi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Saat 23.00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Milli Piyango saat kaçta çekilecek? 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayın hangi kanalda? MPİ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ

14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar