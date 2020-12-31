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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Uçakla yapılan uzun seyahatlerde yolcular çoğu kez kendilerinden geçiyor. Uçakta uygunsuz vaziyetlere bürünen yolcuların görüntüleri hostesler tarafından deşifre edildi. Bazı yolcular uçakta öyle şeyler yaptılar ki, fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:09
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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Uzun yolculukların yapıldığı uçaklarda görevli hosteslerin kameraları tüm gerçekleri ortaya çıkarttı. Onlarca yolcunun uçak içinde yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Öyle Yolcularla karşı karşıya kalınıldı ki, kendi sınırlarının dışına çıktılar. Kötü görüntülerin yanı sıra diğer yolcuları da rahatsız ettiler.

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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Ön koltuktaki yolcunun yanına ayağını uzatan bu yolcu gibi.

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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

İşte hosteslerin ve diğer yolcuların uçaklardan deşifre ettikleri görüntüler...

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Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar