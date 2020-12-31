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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
Uçakla yapılan uzun seyahatlerde yolcular çoğu kez kendilerinden geçiyor. Uçakta uygunsuz vaziyetlere bürünen yolcuların görüntüleri hostesler tarafından deşifre edildi. Bazı yolcular uçakta öyle şeyler yaptılar ki, fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:09
Uzun yolculukların yapıldığı uçaklarda görevli hosteslerin kameraları tüm gerçekleri ortaya çıkarttı. Onlarca yolcunun uçak içinde yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öyle Yolcularla karşı karşıya kalınıldı ki, kendi sınırlarının dışına çıktılar. Kötü görüntülerin yanı sıra diğer yolcuları da rahatsız ettiler.
Ön koltuktaki yolcunun yanına ayağını uzatan bu yolcu gibi.
İşte hosteslerin ve diğer yolcuların uçaklardan deşifre ettikleri görüntüler...