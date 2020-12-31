Uçakta öyle şeyler yaptılar ki hostesler deşifre etti! Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Uçakla yapılan uzun seyahatlerde yolcular çoğu kez kendilerinden geçiyor. Uçakta uygunsuz vaziyetlere bürünen yolcuların görüntüleri hostesler tarafından deşifre edildi. Bazı yolcular uçakta öyle şeyler yaptılar ki, fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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