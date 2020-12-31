Boşanma davasına geldiği arabada öyle bir şey yazıyordu ki... Görenler durup fotoğraf çekti

Boşanıyorum çok mutluyum' yazan araçla fotoğraf çekildi. Aracı gören bir arkadaşının cep telefonuna gönderdiği fotoğrafı görünce merak ederek aşağıya indiğini söyleyen Avukat Onur Altuntaş, Zonguldak'ta ilk defa böyle bir araç gördüğünü ifade ederek, "İnsanlar illaki evlenirken mutlu olacak diye bir şey yok. Demek ki boşanırken de mutlu olabiliyorlarmış" dedi.