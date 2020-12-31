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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Boşanma davasına geldiği arabada öyle bir şey yazıyordu ki... Görenler durup fotoğraf çekti Boşanma davasına geldiği arabada öyle bir şey yazıyordu ki... Görenler durup fotoğraf çekti Ülkemiz insanlarının mizah anlayışı çoğu zaman şaşırtıcı boyutlara varabiliyor. Zonguldak'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı boşanma davasına geldiği arabasını gelin arabası gibi süsledi. Üstüne yazdığı yazıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar arabanın fotoğrafını çekti. Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:10
Boşanmasının ardından konuşan Serkan Tepebaşı, "Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi. Tepebaşı, Zonguldak Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi. Aracı görenler arka camında 'Asıl evlenen evde kalır.
Boşanıyorum çok mutluyum' yazan araçla fotoğraf çekildi. Aracı gören bir arkadaşının cep telefonuna gönderdiği fotoğrafı görünce merak ederek aşağıya indiğini söyleyen Avukat Onur Altuntaş, Zonguldak'ta ilk defa böyle bir araç gördüğünü ifade ederek, "İnsanlar illaki evlenirken mutlu olacak diye bir şey yok. Demek ki boşanırken de mutlu olabiliyorlarmış" dedi.
'İRONİ KATMAK İÇİN BÖYLE YAPTIM'
Mahkeme, 2 çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.'nin boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi. İroni yapmak amaçlı aracını süslediğini ifade eden Tepebaşı, şöyle dedi:
"Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım.