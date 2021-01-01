Mehmetçik elleri tetikte yeni yıla girdi

'EVLATLARIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Mehmetçik'in yeni yılını kutlayan 14'üncü İÜS Üs Komutanı, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine de seslenerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak tüm personel ve silah arkadaşlarım adına, başta şehit aileleri ve gazilerimiz ile dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dilerim.