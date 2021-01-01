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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Mehmetçik elleri tetikte yeni yıla girdi Batman'daki, insansız ve silahlı hava araçlarıyla sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini sağlayan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi. Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 09:16
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşına görev başında girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teröristlere göz açtırmayan üs komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip, onların yeni yıllarını kutladı.
Yeni yılın ilk dakikalarında, sınır güvenliğini sağlamak için SİHA'ların, yerli ve milli mühimmatlarla üsten havalandıkları görüldü.
'EVLATLARIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'
Mehmetçik'in yeni yılını kutlayan 14'üncü İÜS Üs Komutanı, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine de seslenerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak tüm personel ve silah arkadaşlarım adına, başta şehit aileleri ve gazilerimiz ile dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dilerim.
Bu yılbaşı günü evladınız yanınızda olmadığı için üzülüyor olabilirsiniz ancak burada bizlere emanet olan evlatlarımıza gözümüz gibi baktığımızdan emin olabilirsiniz" mesajını verdi.